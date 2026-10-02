Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Kebiasaan Sehat Setiap Hari

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Jumat, 2 Oktober 2026 berkaitan dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari dan sering kali luput dari perhatian.

Menjaga kondisi tubuh tidak hanya perlu dilakukan ketika keluhan sudah terasa, tetapi juga melalui rutinitas yang konsisten.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini dapat mulai mengevaluasi kembali beberapa kebiasaan seperti pola makan, waktu tidur, aktivitas fisik, serta cara mengatur waktu di tengah kesibukan.

Jadwal yang padat sebaiknya tidak membuat Gemini terus mengurangi waktu istirahat demi menyelesaikan pekerjaan.

Tubuh membutuhkan kesempatan untuk mengembalikan energi sehingga aktivitas sepanjang hari dapat dijalani dengan kondisi yang lebih nyaman.

Pola makan juga perlu diperhatikan, terutama jika selama ini Gemini sering memilih makanan secara terburu-buru karena mengejar waktu.