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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sikap terhadap suatu masalah yang mungkin selama ini zodiak cancer ragukan. Orang-orang akan kehilangan kepercayaan jika cancer tampak tidak bisa mengambil keputusan. 

Hal yang tidak mereka sadari adalah cancer telah bekerja keras untuk memproses semua informasi. Sekarang adalah saatnya untuk mengungkapkan secara lisan apa yang telah cancer temukan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Bersiaplah karena zodiak cancer akan menemukan seseorang yang memenuhi kriteria. Terkait karir, tetaplah tenang dan jangan menyinggung perasaan atasan maupun kolega.

Sementara itu, berolahragalah untuk mengembalikan pikiran dan tubuh ke jalur yang benar. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti dan menemukan beberapa pilihan yang sesuai untuk diinvestasikan.

Cinta Cancer

Hari ini akan menjadi hari keberuntungan jika cancer yang sedang mencari pasangan. Setelah kesulitan menemukan pasangan yang cocok, cancer akan menemukan seseorang yang memenuhi kriteria. 

Editor: Novia Tri Astuti
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