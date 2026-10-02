Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra akan lebih rasional dalam mengambil keputusan yang tegas. Libra akan mengalami beberapa perubahan dalam hidup. Hal ini mungkin penting untuk menentukan potensi dan kemampuan libra dalam menghadapinya.

Selain itu, perubahan positif akan mengisi hidup libra dengan peluang dan pertumbuhan baru. Namun, cobalah untuk menemukan potensi diri agar lebih memahami situasi.

Jika merasa gelisah dan tidak yakin, isi harimu dengan hal-hal positif dan kerja keras, zodiak scorpio. Buatlah keputusan yang tepat dan singkirkan perasaan negatif. Tetaplah tenang dan pilihlah hal yang tepat untuk menjaga ketenangan pikiran.

Scorpio membutuhkan sikap heroik untuk menghadapi situasi menantang dalam hidup. Cobalah untuk memiliki lebih banyak keberanian dan menjaganya dengan melakukan hal-hal positif hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 2 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu bersiap karena seseorang dari masa lalu mungkin kembali karena suatu alasan. Terkait karir, berbicaralah dengan atasan tentang apa yang libra alami dan berupayalah untuk memperbaiki situasi tersebut.