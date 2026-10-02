Ramalan Zodiak Gemini 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - tangan zodiak gemini mungkin terasa seolah terikat dan dihadapkan pada situasi tanpa pilihan sama sekali. Jangan putus asa atas situasi yang tampaknya tidak dapat diatasi.

Anggap diri sendiri sebagai pesulap hebat yang dapat melepaskan diri dari belenggu terkuat sekalipun. Gemini memiliki trik yang dapat membantu lolos dari hampir semua situasi yang dihadapi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan bertemu seseorang melalui situs kencan yang tempat tinggalnya jauh. Terkait karir, rekan kerja mungkin akan menentang gemini untuk memulai beberapa proyek baru.

Sementara itu, fokuslah mengejar kekurangan tidur dan waktu istirahat bagi mental dan fisik. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman adalah langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Cinta Gemini