Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aries akan mendapatkan hal positif hari ini. Mengenai karir, aries dapat menyelesaikan tugas-tugas yang luar biasa. Aries akan memperoleh banyak apresiasi atas keterampilan dan kemampuan yang dimiliki.
Cobalah mengisi hidup dengan getaran positif untuk mendapatkan kekaguman dari orang-orang di sekitar. Namun, berhati-hatilah terhadap kesehatan diri sendiri.
Zodiak taurus mungkin gelisah secara emosional. Jangan biarkan emosi menguasai diri dan mengambil keputusan terburu-buru.
Beberapa tantangan dalam hidup, dapat menyebabkan taurus menjadi impulsif dan mudah kehilangan kendali, sehingga taurus membuat penilaian yang gegabah. Taurus harus berhati-hati agar orang lain tidak menilai taurus berdasarkan tindakan yang tidak masuk akal.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Bersiaplah karena seseorang akan menyalakan kembali percikan asmara dalam diri zodiak aries yang telah lama terpendam. Terkait karir, dukungan dari rekan kerja hari ini akan mencegah krisis di tempat kerja.
Sementara itu, luangkan waktu untuk mengatur pernapasan guna menenangkan pikiran dan tetap fokus. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022