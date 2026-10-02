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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.54 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aries akan mendapatkan hal positif hari ini. Mengenai karir, aries dapat menyelesaikan tugas-tugas yang luar biasa. Aries akan memperoleh banyak apresiasi atas keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. 

Cobalah mengisi hidup dengan getaran positif untuk mendapatkan kekaguman dari orang-orang di sekitar. Namun, berhati-hatilah terhadap kesehatan diri sendiri.

Zodiak taurus mungkin gelisah secara emosional. Jangan biarkan emosi menguasai diri dan mengambil keputusan terburu-buru. 

Beberapa tantangan dalam hidup, dapat menyebabkan taurus menjadi impulsif dan mudah kehilangan kendali, sehingga taurus membuat penilaian yang gegabah. Taurus harus berhati-hati agar orang lain tidak menilai taurus berdasarkan tindakan yang tidak masuk akal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena seseorang akan menyalakan kembali percikan asmara dalam diri zodiak aries yang telah lama terpendam. Terkait karir, dukungan dari rekan kerja hari ini akan mencegah krisis di tempat kerja.

Sementara itu, luangkan waktu untuk mengatur pernapasan guna menenangkan pikiran dan tetap fokus. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
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