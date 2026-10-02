Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries akan mendapatkan hal positif hari ini. Mengenai karir, aries dapat menyelesaikan tugas-tugas yang luar biasa. Aries akan memperoleh banyak apresiasi atas keterampilan dan kemampuan yang dimiliki.

Cobalah mengisi hidup dengan getaran positif untuk mendapatkan kekaguman dari orang-orang di sekitar. Namun, berhati-hatilah terhadap kesehatan diri sendiri.

Zodiak taurus mungkin gelisah secara emosional. Jangan biarkan emosi menguasai diri dan mengambil keputusan terburu-buru.

Beberapa tantangan dalam hidup, dapat menyebabkan taurus menjadi impulsif dan mudah kehilangan kendali, sehingga taurus membuat penilaian yang gegabah. Taurus harus berhati-hati agar orang lain tidak menilai taurus berdasarkan tindakan yang tidak masuk akal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Bersiaplah karena seseorang akan menyalakan kembali percikan asmara dalam diri zodiak aries yang telah lama terpendam. Terkait karir, dukungan dari rekan kerja hari ini akan mencegah krisis di tempat kerja.