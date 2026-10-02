Ramalan Zodiak Virgo 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Keengganan untuk berbicara bisa membuat zodiak virgo kesulitan hari ini. Virgo mungkin ragu untuk berbagi apa yang diketahui karena takut dengan apa yang dipikirkan orang lain.
Virgo harus menyadari bahwa menggunakan alasan ini untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi, hanyalah keegoisan. Bagikan pengetahuan dengan orang lain dan hal tersebut akan kembali kepada virgo sebagai balasannya. Ingatlah bahwa virgo mungkin perlu menunggu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Seorang kerabat akan memperkenalkan seseorang atau yang selama ini zodiak virgo abaikan. Mengenai karir, cobalah untuk mengabaikan desas-desus dan gosip yang beredar di kantor.
Sementara itu, tetaplah berpegang pada pola diet dan rutinitas olahraga yang memberikan manfaat. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset untuk menemukan rumah yang tepat sebelum membelinya.
Cinta Virgo
Jika sedang mencari pasangan hidup, seorang kerabat akan datang menyelamatkan virgo. Dia akan memperkenalkan seseorang yang baru atau yang selama ini virgo abaikan. Jelajahi kemungkinan baru ini, karena dapat membuka serangkaian pilihan baru untuk virgo.
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Jawa Pos
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