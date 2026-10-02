Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.26 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Keengganan untuk berbicara bisa membuat zodiak virgo kesulitan hari ini. Virgo mungkin ragu untuk berbagi apa yang diketahui karena takut dengan apa yang dipikirkan orang lain. 

Virgo harus menyadari bahwa menggunakan alasan ini untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi, hanyalah keegoisan. Bagikan pengetahuan dengan orang lain dan hal tersebut akan kembali kepada virgo sebagai balasannya. Ingatlah bahwa virgo mungkin perlu menunggu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Seorang kerabat akan memperkenalkan seseorang atau yang selama ini zodiak virgo abaikan. Mengenai karir, cobalah untuk mengabaikan desas-desus dan gosip yang beredar di kantor.

Sementara itu, tetaplah berpegang pada pola diet dan rutinitas olahraga yang memberikan manfaat. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset untuk menemukan rumah yang tepat sebelum membelinya.

Cinta Virgo

Jika sedang mencari pasangan hidup, seorang kerabat akan datang menyelamatkan virgo. Dia akan memperkenalkan seseorang yang baru atau yang selama ini virgo abaikan. Jelajahi kemungkinan baru ini, karena dapat membuka serangkaian pilihan baru untuk virgo.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.54 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 13.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore