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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 1 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Kamis, 1 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian lebih, terutama terhadap kebutuhan tubuh dan pikiran yang mungkin sering terabaikan di tengah kesibukan.

Aktivitas yang padat dapat membuat Pisces terbiasa terus menjalani rutinitas tanpa memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika belakangan tubuh lebih cepat lelah, konsentrasi berkurang, atau semangat menjalani aktivitas menurun, jangan langsung menambah beban dengan memaksakan diri.

Cobalah melakukan penyesuaian sederhana agar tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat secara lebih optimal.

Menjaga jadwal tidur tetap teratur menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Hindari terlalu sering mengurangi waktu tidur hanya demi menyelesaikan pekerjaan atau mengejar berbagai aktivitas lain.

Asupan makanan juga perlu dijaga karena tubuh membutuhkan energi yang cukup untuk menjalani kegiatan sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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