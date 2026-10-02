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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Istirahat di Tengah Kesibukan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Jumat, 2 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih, terutama ketika pekerjaan dan urusan pribadi mulai menyita banyak waktu.

Kesibukan sebaiknya tidak membuat Taurus terus mengurangi waktu tidur karena tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika beberapa waktu terakhir Taurus sering tidur terlalu malam, cobalah mengatur kembali jadwal istirahat secara perlahan agar tubuh memiliki pola yang lebih teratur.

Pola makan juga jangan sampai terabaikan ketika aktivitas sedang padat.

Terlalu sering memilih makanan secara sembarangan atau melewatkan waktu makan dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika harus menjalani berbagai kegiatan.

Usahakan tetap menyediakan waktu untuk makan dan memperhatikan asupan yang dikonsumsi agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi.

Taurus yang lebih banyak duduk selama bekerja juga dapat mulai menambahkan gerakan ringan di sela aktivitas.

Editor: Novia Tri Astuti
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