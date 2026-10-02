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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 2 Oktober 2026: Jangan Abaikan Waktu untuk Beristirahat

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu diperhatikan karena aktivitas yang padat dapat membuat stamina lebih cepat berkurang.

Kesibukan pekerjaan mungkin membuat Aries terus menjalankan berbagai kegiatan meskipun tubuh sebenarnya sudah memberikan tanda membutuhkan jeda.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika kebiasaan mengabaikan rasa lelah terus dilakukan, tubuh dapat semakin sulit mendapatkan waktu untuk memulihkan energi.

Karena itu, Aries sebaiknya tidak menjadikan waktu istirahat sebagai bagian yang selalu bisa dikurangi ketika pekerjaan sedang menumpuk.

Tidur yang cukup dapat membantu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Pola makan juga jangan sampai terabaikan hanya karena jadwal pekerjaan sedang padat.

Usahakan tetap menyediakan waktu untuk makan secara teratur dan jangan terlalu sering menunda waktu makan demi menyelesaikan tugas lebih cepat.

Editor: Novia Tri Astuti
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