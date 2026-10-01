Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 1 Oktober 2026: Perbaiki Pola Hidup Secara Bertahap

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Kamis, 1 Oktober 2026 perlu menjadi perhatian melalui perubahan pola hidup yang dilakukan secara perlahan dan realistis.
Kondisi tubuh dapat lebih terjaga ketika Virgo mulai membangun kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari tanpa menetapkan target yang terlalu berat.
Pola makan menjadi salah satu bagian yang dapat mulai diperhatikan karena makanan yang dikonsumsi setiap hari turut mendukung kondisi tubuh.
Virgo sebaiknya tidak langsung mengikuti pola diet ekstrem hanya karena sedang banyak dibicarakan atau terlihat menarik di media sosial.
Kebutuhan setiap orang berbeda, sehingga perubahan pola makan sebaiknya tetap mempertimbangkan keseimbangan dan kemampuan tubuh.
Daripada melakukan perubahan secara drastis, Virgo dapat mulai mengurangi kebiasaan makan yang kurang mendukung kesehatan lalu menggantinya dengan pilihan yang lebih sesuai.
Selain makanan, waktu tidur juga tidak boleh diabaikan karena tubuh membutuhkan istirahat yang cukup untuk memulihkan energi setelah menjalani berbagai aktivitas.
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Jawa Pos
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