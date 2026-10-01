Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 1 Oktober 2026: Jaga Kebiasaan Sehat Tetap Konsisten

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Kamis, 1 Oktober 2026 dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada diri sendiri.
Tidak perlu menetapkan target kebugaran yang terlalu tinggi jika hal tersebut justru membuat Libra merasa terbebani dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Mulailah dengan langkah yang mudah dilakukan, seperti lebih sering berjalan kaki, melakukan peregangan di sela aktivitas, atau menyediakan waktu untuk olahraga ringan.
Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten biasanya lebih mudah dipertahankan daripada memaksakan perubahan besar dalam waktu singkat.
Libra juga perlu mengenali batas kemampuan tubuh setelah menjalani berbagai kegiatan yang cukup menguras tenaga.
Pastikan waktu tidur tetap mendapatkan perhatian dan jangan terlalu sering mengurangi waktu istirahat hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih dapat dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
Tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan energi agar aktivitas berikutnya dapat dijalani dengan kondisi yang lebih baik.
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Jawa Pos
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