Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.06 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 1 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas Secara Bertahap

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 berkaitan dengan kemampuan menjaga rutinitas agar tetap seimbang dengan kebutuhan tubuh dan pikiran.

Jika merasa banyak kebiasaan yang perlu diperbaiki, Capricorn sebaiknya tidak mencoba mengubah semuanya sekaligus.

Perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat dapat membuat tubuh dan pikiran membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pilih satu atau dua kebiasaan yang memang paling membutuhkan perhatian, kemudian lakukan perbaikannya secara konsisten.

Capricorn dapat memulainya dengan menata jadwal tidur, mengurangi aktivitas yang kurang penting, atau memberikan jeda setelah menyelesaikan pekerjaan yang cukup menguras energi.

Waktu istirahat menjadi semakin penting ketika pikiran sedang dipenuhi berbagai rencana mengenai pekerjaan maupun masa depan.

Jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang mengurangi produktivitas karena tubuh yang mendapatkan pemulihan cukup dapat membantu Capricorn menjalani aktivitas dengan konsentrasi yang lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 1 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 1 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 1 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 1 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Bukan Cuma Soal Dosis! Mengapa Waktu Minum Kopi Sangat Menentukan Manfaat Sehatnya? - Image
Kesehatan

Bukan Cuma Soal Dosis! Mengapa Waktu Minum Kopi Sangat Menentukan Manfaat Sehatnya?

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore