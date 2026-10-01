Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 1 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas Secara Bertahap

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 berkaitan dengan kemampuan menjaga rutinitas agar tetap seimbang dengan kebutuhan tubuh dan pikiran.
Jika merasa banyak kebiasaan yang perlu diperbaiki, Capricorn sebaiknya tidak mencoba mengubah semuanya sekaligus.
Perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat dapat membuat tubuh dan pikiran membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri.
Pilih satu atau dua kebiasaan yang memang paling membutuhkan perhatian, kemudian lakukan perbaikannya secara konsisten.
Capricorn dapat memulainya dengan menata jadwal tidur, mengurangi aktivitas yang kurang penting, atau memberikan jeda setelah menyelesaikan pekerjaan yang cukup menguras energi.
Waktu istirahat menjadi semakin penting ketika pikiran sedang dipenuhi berbagai rencana mengenai pekerjaan maupun masa depan.
Jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang mengurangi produktivitas karena tubuh yang mendapatkan pemulihan cukup dapat membantu Capricorn menjalani aktivitas dengan konsentrasi yang lebih baik.
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Jawa Pos
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