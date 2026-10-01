Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 1 Oktober 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Kamis, 1 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya memberikan perhatian yang lebih seimbang kepada kebutuhan diri sendiri.
Kesibukan membantu orang lain dan menyelesaikan berbagai urusan dapat membuat Aquarius mengeluarkan banyak energi tanpa menyadari bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Jika waktu untuk diri sendiri terlalu sering dikesampingkan, tubuh dapat lebih mudah merasa lelah setelah menjalani aktivitas yang padat.
Karena itu, Aquarius dapat mulai menata kembali rutinitas agar terdapat cukup waktu untuk memulihkan tenaga.
Menjaga waktu tidur, makan secara teratur, serta melakukan aktivitas fisik ringan dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu tubuh tetap bugar.
Aquarius tidak perlu langsung mengubah seluruh kebiasaan dalam waktu bersamaan.
Perubahan kecil yang realistis justru lebih mudah dipertahankan karena tubuh memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri secara bertahap.
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Jawa Pos
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