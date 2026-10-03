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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 23.58 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu 4 Oktober 2026: Ada Waktu untuk Menepi dan Menjernihkan Pikiran

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Pisces (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Pisces besok Minggu 4 Oktober 2026 membawa suasana yang lebih tenang dan introspektif.

Pisces mungkin merasa membutuhkan waktu untuk menjauh sejenak dari keramaian dan menikmati ruang pribadi tanpa harus terus mengikuti aktivitas orang lain.

Pengaruh Bulan di Gemini juga membawa energi yang cukup mendukung kondisi tubuh, sehingga Pisces dapat memanfaatkan hari Minggu untuk memulihkan tenaga sekaligus menata kembali pikiran.

Dalam urusan asmara, Pisces yang masih sendiri mungkin merasa kurang mendapatkan perhatian dari seseorang yang diharapkan memberikan respons lebih besar.

Sementara Pisces yang sudah memiliki pasangan dapat menikmati suasana hubungan yang lebih hangat apabila mampu menciptakan waktu berkualitas bersama.

Keuangan menjadi bagian yang perlu dijaga karena rasa aman dan kestabilan tampaknya lebih penting daripada mengejar keuntungan secara cepat.

Di sisi lain, suasana rumah dapat menjadi tempat yang nyaman bagi Pisces untuk beristirahat, merenung, dan mendekatkan diri secara spiritual.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Minggu, 4 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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