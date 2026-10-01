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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Kamis, 1 Oktober 2026: Siapkan Dana untuk Kebutuhan Mendadak

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Keuangan Libra pada Kamis, 1 Oktober 2026 perlu diperhatikan lebih cermat karena kebutuhan rumah tangga atau keluarga dapat memunculkan pengeluaran di luar anggaran.

Biaya untuk memperbaiki barang, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, atau membayar keperluan mendadak mungkin membuat rencana keuangan Libra harus sedikit disesuaikan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika pengeluaran tidak terduga benar-benar muncul, Libra tidak perlu langsung merasa khawatir selama dana cadangan memang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penting.

Namun, setelah menggunakannya, segera periksa kembali anggaran agar pengeluaran tambahan tersebut tidak mengganggu kebutuhan utama pada hari-hari berikutnya.

Libra juga sebaiknya lebih menahan diri dari pembelian spontan ketika kondisi keuangan sedang banyak digunakan untuk keperluan keluarga.

Sebelum mengeluarkan uang, pertimbangkan kembali apakah barang yang ingin dibeli memang diperlukan atau hanya muncul karena keinginan sesaat.

Jika memiliki target menabung untuk perjalanan, pendidikan, atau kebutuhan bernilai besar lainnya, tetap sisihkan dana secara rutin meskipun jumlahnya tidak selalu besar.

Editor: Novia Tri Astuti
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