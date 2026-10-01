Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 1 Oktober 2026: Teliti Sebelum Menentukan Keputusan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Karier Libra pada Kamis, 1 Oktober 2026 membutuhkan ketenangan dan kecermatan karena beberapa hal penting sebaiknya tidak diputuskan dengan tergesa-gesa.
Keinginan menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin memang bisa muncul, tetapi terburu-buru justru dapat membuat kesalahan kecil terlewatkan.
Karena itu, Libra sebaiknya menyediakan waktu untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan sebelum dianggap benar-benar selesai.
Baca ulang dokumen, teliti angka atau data yang digunakan, dan pastikan setiap bagian sudah sesuai dengan kebutuhan.
Jika menghadapi pilihan yang cukup penting di tempat kerja, Libra juga tidak perlu merasa tertekan untuk segera memberikan jawaban hanya karena pihak lain sedang menunggu.
Berikan waktu untuk memahami setiap pilihan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap rencana profesional yang sedang dibangun.
Keputusan yang dibuat setelah pertimbangan matang dapat membantu Libra menghindari persoalan yang sebenarnya masih bisa dicegah sejak awal.
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Jawa Pos
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