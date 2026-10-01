Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Kamis, 1 Oktober 2026: Hitung Risiko Sebelum Membuat Perubahan

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian lebih karena muncul keinginan untuk mengubah arah pekerjaan atau mencari sumber penghasilan lain.

Rencana mencari pekerjaan baru maupun membangun usaha sampingan dapat dipertimbangkan, tetapi jangan sampai keputusan tersebut dibuat hanya berdasarkan semangat sesaat.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika ingin memulai usaha, Capricorn sebaiknya menghitung kebutuhan modal, biaya operasional, perkiraan pemasukan, serta berbagai risiko yang mungkin dihadapi.

Hindari menggunakan seluruh tabungan untuk membiayai rencana baru karena kondisi finansial tetap membutuhkan cadangan untuk kebutuhan yang tidak terduga.

Memulai dari skala kecil dapat menjadi pilihan agar Capricorn dapat melihat perkembangan rencana tersebut tanpa memberikan tekanan terlalu besar pada keuangan.

Jika hasilnya menunjukkan perkembangan yang baik, langkah berikutnya dapat dipertimbangkan secara bertahap.