Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 2 Oktober 2026: Mulai Lebih Aktif Bergerak Setiap Hari

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Jumat, 2 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih karena tubuh perlu mendapatkan aktivitas yang cukup setelah sebelumnya mungkin terlalu jarang bergerak.
Jika rutinitas membuat Cancer lebih sering duduk atau menghabiskan banyak waktu tanpa aktivitas fisik, sekarang dapat menjadi kesempatan untuk mulai membangun kebiasaan yang lebih aktif.
Tidak perlu langsung memilih olahraga dengan intensitas tinggi karena perubahan sederhana biasanya lebih mudah dijadikan kebiasaan.
Cancer dapat memulainya dengan berjalan kaki selama sekitar 30 menit dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari rutinitas harian.
Setelah tubuh mulai terbiasa, durasi maupun jenis aktivitas dapat ditambah secara perlahan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.
Selain bergerak lebih banyak, waktu istirahat juga tetap perlu diperhatikan agar tubuh memiliki kesempatan untuk mengembalikan energi.
Jangan memaksakan diri menjalani terlalu banyak kegiatan apabila tubuh sudah menunjukkan rasa lelah.
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Jawa Pos
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