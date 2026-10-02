Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 2 Oktober 2026: Mulai Lebih Aktif Bergerak Setiap Hari

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Jumat, 2 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih karena tubuh perlu mendapatkan aktivitas yang cukup setelah sebelumnya mungkin terlalu jarang bergerak.

Jika rutinitas membuat Cancer lebih sering duduk atau menghabiskan banyak waktu tanpa aktivitas fisik, sekarang dapat menjadi kesempatan untuk mulai membangun kebiasaan yang lebih aktif.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak perlu langsung memilih olahraga dengan intensitas tinggi karena perubahan sederhana biasanya lebih mudah dijadikan kebiasaan.

Cancer dapat memulainya dengan berjalan kaki selama sekitar 30 menit dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari rutinitas harian.

Setelah tubuh mulai terbiasa, durasi maupun jenis aktivitas dapat ditambah secara perlahan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Selain bergerak lebih banyak, waktu istirahat juga tetap perlu diperhatikan agar tubuh memiliki kesempatan untuk mengembalikan energi.

Jangan memaksakan diri menjalani terlalu banyak kegiatan apabila tubuh sudah menunjukkan rasa lelah.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Kebiasaan Sehat Setiap Hari - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Kebiasaan Sehat Setiap Hari

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.06 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Istirahat di Tengah Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 2 Oktober 2026: Jaga Istirahat di Tengah Kesibukan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 2 Oktober 2026: Jangan Abaikan Waktu untuk Beristirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Jumat, 2 Oktober 2026: Jangan Abaikan Waktu untuk Beristirahat

Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore