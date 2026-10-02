Ramalan Karier Zodiak Leo Jumat, 2 Oktober 2026: Seimbangkan Percaya Diri dan Kemampuan Mendengar

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Karier Leo pada Jumat, 2 Oktober 2026 mendorong untuk lebih berani mengutarakan pendapat, terutama ketika memiliki gagasan yang dapat membantu pekerjaan berjalan lebih baik.
Kepercayaan diri dalam berkomunikasi dapat menjadi modal penting, tetapi Leo tetap perlu menjaga keseimbangan agar tidak terkesan hanya ingin mempertahankan pandangan sendiri.
Memberikan ruang kepada rekan kerja untuk menyampaikan pemikiran mereka dapat membantu Leo menemukan sudut pandang yang sebelumnya belum terpikirkan.
Ketika mengikuti rapat atau terlibat dalam proyek bersama, dengarkan terlebih dahulu penjelasan anggota tim sebelum menentukan sikap atau mengambil keputusan.
Perbedaan pendapat juga tidak perlu langsung dianggap sebagai sesuatu yang menghambat pekerjaan.
Jika memiliki argumen yang berbeda, Leo dapat menyampaikannya dengan mengandalkan data, hasil pekerjaan, atau informasi yang memang relevan dengan persoalan yang sedang dibahas.
Cara tersebut akan membuat pendapat lebih mudah dipahami tanpa harus mengubah diskusi menjadi perdebatan pribadi.
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Jawa Pos
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