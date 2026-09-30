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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.27 WIB

5 Zodiak Ini Hobi Shopping, Menikmati Pengalaman Berbelanja dan Menghabiskan Uang

Ilustrasi belanja/Magnific - Image

Ilustrasi belanja/Magnific

JawaPos.com - Bagi lima zodiak ini belanja bukan hanya tentang membeli barang.

Aktivitas ini bisa menjadi suatu bentuk mengekspresikan diri dan hiburan saat sedang penat.

Mereka kerap menghilangkan stres dengan shopping dan membeli barang yang mereka sukai.

Melansir informasi dari laman timesofindia pada (29/9) zodiak ini gemar belanja berbagai kebutuhan mulai dari pakaian, dekorasi, gadget, sampai hadiah. 

Libra secara alami tertarik pada benda-benda stylish.mereka gemar berbelanja pakaian, aksesoris, serta berbagai barang yang membuat mereka tampil elegan. Bagi libra, belanja bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan juga hiburan.

Taurus gemar membeli barang yang dapat memberikan keindahan seperti pakaian, parfum,perlengkapan rumah, sampai makanan mewah. Mereka lebih memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Taurus juga tidak merasa keberatan saat harus menghabiskan uang untuk membeli suatu kenyamanan.

Leo selalu senang saat mereka menjadi pusat perhatian. Kepribadian mereka yang berani dan percaya diri juga terlihat dari pilihannya saat berbelanja. Mereka menyukai pakaian trendi, aksesoris,sampai barang mewah.

Gemini menganggap shopping sebagai bentuk mengeksplorasi gaya baru. Mereka menikmati kegiatan window shopping, menjelajahi tokoonline, sampai menemukan berbagai produk baru. Bagi gemini, belanja dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan.

Pisces belanja pada barang-barang yang bernilai seni. Mulai dari buku sampai pakaian berkelas. Mereka senang saat menemukan barang yang membantu mereka mengalihkan pikiran dan membuat lebih rileks.

Editor: Hanny Suwindari
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