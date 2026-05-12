12 Mall Terbaik yang Ada di Batam, Wajib Masuk List Liburan untuk Shopping, Kulineran, Sampai Haunting Tempat Nongkrong Seru

Batam menjadi salah satu destinasi favorit di ujung Barat Indonesia.

Lokasinya yang strategis di kepulauan dan berdekatan dengan Singapura dan juga Malaysia, menjadikan Kota ini sebagai surga belanja bagi wisatawan lokal maupun Internasional.

Jangan salah, berbagai mall di Batam menawarkan aneka gadget dan perangkat elektronik dengan harga miring.

Selain sebagai pusatnya penjualan barang-barang elektronik, mall-mall di Batam juga menghadirkan fasilitas yang sangat lengkap dan menarik.

Mulai dari yang berada di kawasan superblok sampai yang berlokasi dekat pelabuhan, setiap mall menawarkan pengalaman yang berbeda.

Selain sebagai tempat berbelanja gadget, barang elektronik, parfum branded, maupun pusat fashion,mall-mall di Batam juga menghadirkan berbagai hiburan seru.

Pengunjung bisa menikmati pusat hiburan, pameran, fashion show, kafe hits, window, game zone, sampai hanya sekedar hangout dan bersantai bersama keluarga.

Langsung saja, mengutip informasi dari laman pinhome.id, google dan ripcetera.com berikut 12 mall terbaik di Batam yang bisa anda kunjungi saat liburan.

Nagoya Hill Shopping Mall

Saat di Batam, wajib bagi anda untuk berkunjung ke Nagoya Hill Shopping Mall. Pusat perbelanjaan ini merupakan mall terbesar di kota Batam. Nagoya Hill Shopping Mall berlokasi di kawasan Nagoya, tepatnya di Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja. Mengusung konsep Superblok, Nagoya Hill Shopping Mall menghadirkan kawasan terpadu dengan ratusan outlet mulai dari lokal sampai internasional, area perkantoran, pusat fashion, gadget, hotel, sampai beragam tempat kuliner di kawasan Nagoya Hill Food Street.

Grand Batam Mall