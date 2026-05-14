10 Mall Paling Ikonik di Palembang, Terlengkap untuk Shopping dan Refreshing Melepas Penat

Ilustrasi XXI/palembangindahmall.com
JawaPos.com - Palembang dikenal menjadi salah satu kota dengan berbagai budaya dan destinasi wisata yang menarik di Pulau Sumatera.
Disamping wisata budayanya, Palembang juga memiliki sentuhan modern dengan keberadaan mall-mallnya.
Tidak tanggung-tanggung, kota ini mempunyai 10 mall favorit dengan fasilitas lengkap dan nyaman.
Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, shopping, kulineran, sampai healing bersama teman atau keluarga untuk melepas penat, semuanya bisa anda temukan di pusat perbelanjaan ini.
Tidak hanya mengusung satu konsep, setiap mall di Palembang memiliki daya tarik yang berbeda-beda, seperti yang sudah kami rangkum dari laman rumah123.com dan raveloka.com inilah daftar mall yang wajib anda kunjungi saat di kota Palembang.
PIM
Palembang Indah Mall (PIM) menjadi mall terbesar dan termewah di kota Palembang. Lokasinya dekat dengan jembatan Ampera, di Jl.Letkol Iskandar No.18, 24 Ilir. PIM menghadirkan outlet dengan brand-brand terkenal seperti adidas, converse, the palace, Levi’s, XXI, mothercare, YSL, butik-butik terkenal, sampai berbagai restoran cepat saji. Anda juga bisa menikmati hiburan dan game zone di PIM ini.
Palembang Icon
Palembang Icon Mall yang berlokasi di Jl.POM IX, Lorok Pakjo menjadi tempat eksklusif bagi anda untuk berbelanja. Mall ini menawarkan benda-benda limited edition. Palembang Icon Mall memiliki restoran di atas mall, sehingga anda bisa menikmati pemandangan Kota dari view terbaik di atas Mall.
Lippo Plaza Jakabaring
Lippo Plaza Jakabaring mengusung konsep mall minimalis yang modern. Bertempat di Jl.Gelora Sriwijaya, Lippo Plaza menjadi tempat favorit untuk hangout dan berkumpul bagi anak muda di Palembang.
Opi Mall
OPI Mall merupakan pusat perbelanjaan yang lengkap. OPI Mall Palembang beralamat di Jl.Gubernur H.A Bastari. Menariknya, mall ini terintegrasi langsung dengan wahana air OPI Water Fun. tidak hanya itu, OPI Mall juga memiliki wahana ice skating yang bisa anda nikmati bersama teman atau keluarga.
PTC
Palembang Trade Center atau PTC merupakan mall yang strategis, karena terletak terletak di pusat bisnis kota Palembang. Tepatnya di Jl. R. Sukamto No.8A, Ilir Timur. PTC menawarkan berbagai fasilitas mulai dari outlet fashion, barang elektronik, sampai restoran.PTC juga sering digunakan sebagai lokasi pagelaran event, karena atrium dan hall nya yang luas.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat