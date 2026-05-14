10 Mall Paling Ikonik di Palembang, Terlengkap untuk Shopping dan Refreshing Melepas Penat

JawaPos.com - Palembang dikenal menjadi salah satu kota dengan berbagai budaya dan destinasi wisata yang menarik di Pulau Sumatera.

Disamping wisata budayanya, Palembang juga memiliki sentuhan modern dengan keberadaan mall-mallnya.

Tidak tanggung-tanggung, kota ini mempunyai 10 mall favorit dengan fasilitas lengkap dan nyaman.

Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari, shopping, kulineran, sampai healing bersama teman atau keluarga untuk melepas penat, semuanya bisa anda temukan di pusat perbelanjaan ini.

Tidak hanya mengusung satu konsep, setiap mall di Palembang memiliki daya tarik yang berbeda-beda, seperti yang sudah kami rangkum dari laman rumah123.com dan raveloka.com inilah daftar mall yang wajib anda kunjungi saat di kota Palembang.

PIM

Palembang Indah Mall (PIM) menjadi mall terbesar dan termewah di kota Palembang. Lokasinya dekat dengan jembatan Ampera, di Jl.Letkol Iskandar No.18, 24 Ilir. PIM menghadirkan outlet dengan brand-brand terkenal seperti adidas, converse, the palace, Levi’s, XXI, mothercare, YSL, butik-butik terkenal, sampai berbagai restoran cepat saji. Anda juga bisa menikmati hiburan dan game zone di PIM ini.

Palembang Icon

Palembang Icon Mall yang berlokasi di Jl.POM IX, Lorok Pakjo menjadi tempat eksklusif bagi anda untuk berbelanja. Mall ini menawarkan benda-benda limited edition. Palembang Icon Mall memiliki restoran di atas mall, sehingga anda bisa menikmati pemandangan Kota dari view terbaik di atas Mall.

Lippo Plaza Jakabaring

Lippo Plaza Jakabaring mengusung konsep mall minimalis yang modern. Bertempat di Jl.Gelora Sriwijaya, Lippo Plaza menjadi tempat favorit untuk hangout dan berkumpul bagi anak muda di Palembang.

Opi Mall

OPI Mall merupakan pusat perbelanjaan yang lengkap. OPI Mall Palembang beralamat di Jl.Gubernur H.A Bastari. Menariknya, mall ini terintegrasi langsung dengan wahana air OPI Water Fun. tidak hanya itu, OPI Mall juga memiliki wahana ice skating yang bisa anda nikmati bersama teman atau keluarga.

PTC