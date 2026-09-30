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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.15 WIB

4 Zodiak Pecinta Dessert, Makanan Manis Jadi Cara Sederhana untuk Membuat Bahagia

Ilustrasi dessert/Magnific - Image

Ilustrasi dessert/Magnific

JawaPos.com - Astrologi menyebutkan bahwa beberapa zodiak memiliki ketertarikan yang kuat pada dessert.

Mereka bahkan merasa tidak ragu untuk memilih hidangan penutup yang sangat banyak. Mereka tidak pernah tahan terhadap godaan dessert yang ada di depan mata.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman readdailyhoroscope pada (30/9) berikut empat zodiak yang dijuluki sebagai sweet tooth karena kecintaan mereka terhadap dessert

Pisces menganggap gula sebagai cara mereka untuk mengatur emosi. Pisces juga menyukai sisi artistik dari setiap dessert yang disajikan. Mereka mungkin akan mengkonsumsi makanan manis setiap hari dan sulit membayangkan kehidupan tanpa dessert.

Taurus menghargai makanan manis yang berkualitas. Mereka menyukai coklat, pastry dari bakeshop, sampai gelato yang dibuat dari bahan berkualitas. Taurus menggemari dessert dengan rasa yang kaya seperti lava cake, tiramisu, atau creme brulee.

Cancer menyukai makanan manis yang mengingatkan mereka pada nostalgia masa kecil. Cancer menyukai cake, kukis, ataupun pai. Makanan manis menghubungkan cancer dengan kisah indah saat mereka merasa stress.

Libra menghargai keseimbangan dalam dessert. Mereka lebih menyukai dessert karena daya tarik visualnya yang cantik. Libra menikmati berbagai makanan penutup setelah makan malam yang dapat membuat percakapan terasa lebih hangat.

Editor: Hanny Suwindari
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