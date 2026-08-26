Resep Upside Down Cheesecake, Dessert Creamy dengan Strawberry Compote

JawaPos.com - Ingin membuat cheesecake dengan tampilan yang sedikit berbeda dari biasanya? Upside down cheesecake bisa menjadi pilihan karena dessert ini memadukan lapisan biskuit yang renyah, cheesecake creamy, dan strawberry compote yang memberikan rasa manis sekaligus segar.

Resep upside down cheesecake ini dibagikan oleh akun Instagram @luvitaho. Dikutip dari @luvitaho, resep tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yaitu cookie base, strawberry compote, dan adonan cheesecake yang creamy.

Bagian pertama adalah cookie base yang dibuat menggunakan 180 gram cookies yang sudah dihancurkan. Biskuit tersebut kemudian dicampurkan dengan 80 gram mentega leleh sehingga menghasilkan adonan yang dapat digunakan sebagai lapisan dasar cheesecake.

Mentega leleh membantu membuat remahan cookies menjadi lebih menyatu. Setelah dingin, lapisan ini memberikan tekstur yang kontras dengan cheesecake yang lembut dan creamy.

Komponen berikutnya adalah strawberry compote. Stroberi dimasak bersama gula dan perasan jeruk nipis sehingga menghasilkan saus atau selai stroberi dengan rasa manis dan sedikit asam.

Perasan jeruk nipis menjadi tambahan yang penting untuk memberikan rasa segar. Keasaman tersebut juga membantu menyeimbangkan rasa manis dari gula dan cheesecake sehingga dessert tidak terasa terlalu berat.

Bagian cheesecake dibuat dari cream cheese, whipping cream, gula halus, vanilla, dan sedikit garam. Kombinasi tersebut menghasilkan adonan dengan rasa creamy, manis, dan aroma vanilla yang lembut.

Cream cheese menjadi bahan utama yang memberikan karakter khas cheesecake. Sementara whipping cream membantu menghasilkan tekstur yang lebih ringan dan lembut ketika disantap.

Gula halus digunakan sebagai pemanis agar lebih mudah tercampur dengan bahan cheesecake. Sedangkan vanilla memberikan aroma yang membuat rasa creamy dari cream cheese menjadi lebih menarik.

Berbeda dari cheesecake dengan tampilan berlapis yang biasa, konsep upside down membuat penyajiannya terasa lebih unik. Strawberry compote dapat menjadi bagian yang menonjol ketika cheesecake dikeluarkan dan disajikan.

Dessert ini juga menarik dibuat ketika ingin menyajikan makanan manis tanpa menggunakan terlalu banyak bahan. Tiga komponen utamanya cukup mudah disiapkan dan dapat dirangkai menjadi satu hidangan yang terlihat lebih spesial.

Bahan

Cookie base:

180 gram cookies, hancurkan

80 gram mentega, lelehkan

Strawberry compote:

300 gram stroberi

75 gram gula

Perasan jeruk nipis secukupnya

Cheesecake:

325 gram cream cheese

275 gram whipping cream

60 gram gula halus

1 sdt vanilla

2 cubit garam