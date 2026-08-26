Resep Upside Down Cheesecake, Dessert Creamy dengan Strawberry Compote

Potret upside down cheesecake yang memadukan base cookie, cream cheese, whipping cream, dan strawberry compote. (instagram.com/@luvitaho)
JawaPos.com - Ingin membuat cheesecake dengan tampilan yang sedikit berbeda dari biasanya? Upside down cheesecake bisa menjadi pilihan karena dessert ini memadukan lapisan biskuit yang renyah, cheesecake creamy, dan strawberry compote yang memberikan rasa manis sekaligus segar.
Resep upside down cheesecake ini dibagikan oleh akun Instagram @luvitaho. Dikutip dari @luvitaho, resep tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yaitu cookie base, strawberry compote, dan adonan cheesecake yang creamy.
Bagian pertama adalah cookie base yang dibuat menggunakan 180 gram cookies yang sudah dihancurkan. Biskuit tersebut kemudian dicampurkan dengan 80 gram mentega leleh sehingga menghasilkan adonan yang dapat digunakan sebagai lapisan dasar cheesecake.
Mentega leleh membantu membuat remahan cookies menjadi lebih menyatu. Setelah dingin, lapisan ini memberikan tekstur yang kontras dengan cheesecake yang lembut dan creamy.
Komponen berikutnya adalah strawberry compote. Stroberi dimasak bersama gula dan perasan jeruk nipis sehingga menghasilkan saus atau selai stroberi dengan rasa manis dan sedikit asam.
Perasan jeruk nipis menjadi tambahan yang penting untuk memberikan rasa segar. Keasaman tersebut juga membantu menyeimbangkan rasa manis dari gula dan cheesecake sehingga dessert tidak terasa terlalu berat.
Bagian cheesecake dibuat dari cream cheese, whipping cream, gula halus, vanilla, dan sedikit garam. Kombinasi tersebut menghasilkan adonan dengan rasa creamy, manis, dan aroma vanilla yang lembut.
Cream cheese menjadi bahan utama yang memberikan karakter khas cheesecake. Sementara whipping cream membantu menghasilkan tekstur yang lebih ringan dan lembut ketika disantap.
Gula halus digunakan sebagai pemanis agar lebih mudah tercampur dengan bahan cheesecake. Sedangkan vanilla memberikan aroma yang membuat rasa creamy dari cream cheese menjadi lebih menarik.
Berbeda dari cheesecake dengan tampilan berlapis yang biasa, konsep upside down membuat penyajiannya terasa lebih unik. Strawberry compote dapat menjadi bagian yang menonjol ketika cheesecake dikeluarkan dan disajikan.
Dessert ini juga menarik dibuat ketika ingin menyajikan makanan manis tanpa menggunakan terlalu banyak bahan. Tiga komponen utamanya cukup mudah disiapkan dan dapat dirangkai menjadi satu hidangan yang terlihat lebih spesial.
Bahan
Cookie base:
180 gram cookies, hancurkan
80 gram mentega, lelehkan
Strawberry compote:
300 gram stroberi
75 gram gula
Perasan jeruk nipis secukupnya
Cheesecake:
325 gram cream cheese
275 gram whipping cream
60 gram gula halus
1 sdt vanilla
2 cubit garam
Cara Pembuatan
1. Siapkan cookies, kemudian hancurkan hingga menjadi remahan halus. Tidak harus benar-benar menjadi bubuk agar teksturnya tetap terasa saat cheesecake disantap.
2. Lelehkan mentega, kemudian tuangkan ke dalam cookies yang sudah dihancurkan. Aduk hingga seluruh remahan cookies tercampur rata dengan mentega.
3. Siapkan wadah atau loyang yang akan digunakan untuk membuat cheesecake. Masukkan campuran cookies dan mentega, kemudian tekan hingga menjadi lapisan yang cukup padat.
4. Untuk membuat strawberry compote, bersihkan stroberi terlebih dahulu. Potong stroberi menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dimasak.
5. Masukkan stroberi ke dalam panci, kemudian tambahkan gula dan perasan jeruk nipis. Masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk.
6. Masak hingga stroberi mulai lunak dan mengeluarkan sari. Lanjutkan hingga campurannya berubah menjadi compote dengan tekstur yang sesuai.
7. Setelah strawberry compote matang, angkat dan biarkan hingga suhunya turun. Sisihkan sebelum digunakan untuk cheesecake.
8. Siapkan cream cheese dalam wadah. Tambahkan gula halus, vanilla, dan dua cubit garam, kemudian aduk hingga teksturnya lembut dan tercampur rata.
9. Tambahkan whipping cream secara bertahap. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dan menghasilkan adonan cheesecake yang creamy.
10. Siapkan wadah yang sudah diberi cookie base. Tambahkan strawberry compote sesuai kebutuhan, kemudian tuangkan adonan cheesecake di atasnya.
11. Ratakan permukaan cheesecake menggunakan spatula. Simpan dalam lemari pendingin hingga adonan cukup set dan teksturnya lebih kokoh.
12. Setelah cheesecake set, keluarkan secara perlahan dari wadah. Sajikan dengan posisi terbalik sesuai konsep upside down cheesecake sehingga bagian strawberry compote dapat terlihat di atas.
13. Potong cheesecake menggunakan pisau yang bersih. Sajikan dalam kondisi dingin agar teksturnya tetap creamy dan lebih mudah dipotong.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti