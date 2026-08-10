Resep Chocolate Dessert, Dinikmati Bersma Keluarga Dijamin Manisnya Disukai Anak

JawaPos.com - Dessert cokelat selalu menjadi pilihan aman untuk berbagai momen spesial. Namun, ketika disajikan dalam bentuk dessert loyang yang disantap rame-rame, sensasi menikmatinya jadi jauh lebih seru.

Inilah daya tarik dari chocolate dessert loyang yang satu ini, teksturnya lembut, rasanya intens, dan cara makannya mengundang kebersamaan.

Dessert ini cocok disajikan saat acara keluarga, perayaan akhir tahun, atau sekadar kumpul santai bersama teman. Tidak perlu dipotong rapi, cukup disendok bersama-sama, membuat suasana jadi lebih hangat dan akrab.

Rasa cokelatnya yang deep berpadu dengan topping creamy menciptakan kombinasi manis yang memanjakan.

Inspirasi resep ini dibagikan oleh akun kuliner @afiah.nasution, yang memodifikasi resep klasik menjadi versi yang lebih praktis dan cocok untuk dinikmati bersama. “Yang begini nih paling seru kalau disendok rame-rame,” dikutip dari Instagram @afiah.nasution.

Bahan-Bahan Chocolate Dessert Loyang

Bahan Utama:

2 butir telur kecil

140 gram gula pasir

1 sendok teh vanila (opsional)

20 gram tepung protein sedang

30 gram bubuk cokelat

1 sendok teh kopi bubuk

1/4 sendok teh garam

113 gram mentega tawar, dilelehkan

40 gram cokelat hitam (opsional)

Topping:

Krim kocok secukupnya

Sejumput garam

Bubuk cokelat untuk taburan tipis

Buah ceri sebagai pelengkap

Cara Membuat Chocolate Dessert Loyang

1. Kocok telur dan gula hingga tercampur rata dan sedikit mengental.

2. Masukkan vanila, bubuk cokelat, kopi bubuk, dan garam. Aduk hingga rata.

3. Tambahkan tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan.

4. Masukkan mentega leleh dan cokelat hitam, aduk hingga adonan halus.

5. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dialasi.

6. Panggang hingga bagian atas set namun bagian dalam masih lembut.

7. Dinginkan sebentar, lalu beri topping krim kocok di atasnya.

8. Taburi dengan bubuk cokelat dan hias dengan buah ceri sebelum disajikan.

Chocolate dessert loyang ini memiliki tekstur fudgy yang lembut dan moist. Rasa cokelatnya terasa pekat namun tidak berlebihan, apalagi dengan tambahan kopi bubuk yang memperdalam cita rasa tanpa membuat pahit. Saat dipadukan dengan topping creamy yang ringan, dessert ini terasa seimbang dan tidak bikin enek.