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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 02.25 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 1 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi Shio (freepik) - Image

Ilustrasi Shio (freepik)

JawaPos.com - Memasuki Kamis, 1 Oktober 2026, energi astrologi Tionghoa membawa perhatian pada cara seseorang mengatur langkah, membaca situasi, dan menentukan prioritas. 

Bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi, hari esok dapat menjadi momentum untuk lebih cermat sebelum mengambil keputusan penting.

Ramalan Shio besok tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan, tetapi juga bagaimana karakter masing-masing shio merespons perubahan yang terjadi. 

Urusan pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga kehidupan sosial dapat menjadi bagian yang menarik untuk diperhatikan.

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan Shio besok Kamis 1 Oktober 2026 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. Simak peluang karier, keuangan, cinta, serta hal yang perlu diperhatikan.

1. Shio Monyet

Ramalan Shio Monyet Kamis, 1 Oktober 2026 menunjukkan pentingnya menjaga jarak sejenak dari situasi yang membuat pikiran mudah terganggu. Energi hari ini dapat membuat Anda lebih sensitif terhadap perkataan atau sikap orang di sekitar, terutama keluarga dan teman dekat. Daripada langsung bereaksi ketika merasa tidak nyaman, mengambil waktu untuk menenangkan diri dapat membantu Anda melihat persoalan secara lebih objektif.

Dalam urusan pekerjaan, Shio Monyet sebaiknya tidak terlalu banyak memasukkan pendapat orang lain ke dalam setiap keputusan. Anda memiliki kemampuan berpikir cepat dan mencari solusi, tetapi kemampuan tersebut akan lebih efektif jika digunakan dengan kepala dingin. Bila muncul perbedaan pendapat dengan rekan kerja, hindari membalas komentar secara spontan karena masalah kecil bisa berkembang menjadi konflik yang sebenarnya tidak perlu.

Dari sisi keuangan, Kamis ini lebih cocok digunakan untuk mengevaluasi pengeluaran daripada melakukan pembelian impulsif. Periksa kembali kebutuhan yang benar-benar penting, terutama jika Anda sedang merencanakan pengeluaran besar dalam beberapa minggu ke depan.

Editor: Novia Tri Astuti
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