Ramalan Shio Besok Selasa 29 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan Shio besok Selasa 29 September 2026 menghadirkan sejumlah tema menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Memasuki penghujung September 2026, energi astrologi dapat menjadi bahan refleksi untuk melihat bagaimana seseorang menghadapi pekerjaan, keuangan, hubungan, dan berbagai keputusan pribadi.
Diketahui, Selasa, 29 September 2026, bertepatan dengan tanggal 19 bulan kedelapan dalam kalender lunar Tionghoa.
Kalender Tionghoa mencatat tanggal tersebut sebagai Bing Wu Day atau Hari Kuda Api, berada dalam Tahun Kuda Api dan Bulan Ayam Api.
Dalam kalender tradisional Tionghoa, Shio Tikus tercatat sebagai shio yang berkonflik dengan energi hari tersebut.
Kalender juga memberikan kategori aktivitas yang dianggap sesuai atau kurang sesuai untuk tanggal tertentu, tetapi penilaian tersebut bersifat umum dan dapat berbeda jika diperhitungkan bersama tahun kelahiran serta jam kelahiran seseorang.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi besok Selasa 29 September 2026 yang dapat dijadikan bacaan ringan sekaligus bahan refleksi.
Ramalan Shio Monyet besok Selasa 29 September 2026 membawa tema tentang fokus, komunikasi, dan kemampuan memilih informasi yang benar-benar penting. Karakter Monyet yang dikenal aktif dan memiliki rasa ingin tahu tinggi dapat menjadi kekuatan, tetapi pada situasi tertentu justru berpotensi membuat perhatian terpecah.
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