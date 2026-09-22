Ramalan Shio Besok Rabu 23 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Rabu 23 September 2026 menghadirkan sejumlah tema menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Menurut ramalan, pertengahan pekan dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pekerjaan, mengatur kembali keuangan, sekaligus memperhatikan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap Shio memiliki karakter dan siklus energi yang berbeda.

Astrology.com menjelaskan bahwa sistem Chinese astrology atau Sheng Xiao menggunakan 12 hewan zodiak serta mempertimbangkan unsur, yin-yang, dan pengaruh kalender lunar dalam pembacaannya.

Pada Rabu, 23 September 2026, kalender Tionghoa mencatat hari tersebut sebagai Geng Zi Day, atau Hari Tikus Logam.

Tanggal ini berada dalam bulan Ayam dan tahun Kuda Api, sehingga dinamika hari dapat dibaca sebagai perpaduan energi yang menekankan ketelitian, pengambilan keputusan, dan kemampuan menyesuaikan diri.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio besok Rabu, 23 September 2026 untuk Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.