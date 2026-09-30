Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 1 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi zodiak yang beruntung. (magnific)

JawaPos.com - Memasuki hari pertama bulan Oktober 2026, ramalan zodiak besok Kamis 1 Oktober 2026 kembali menarik perhatian.

Pergantian bulan sering menjadi momentum untuk melihat kembali target, hubungan, pekerjaan, kondisi finansial, hingga rencana yang ingin diwujudkan dalam beberapa minggu ke depan.

Ada zodiak yang memasuki Oktober dengan peluang lebih terbuka, terutama dalam urusan karier dan keuangan.

Namun, beberapa zodiak lainnya justru memperoleh momentum dari hubungan sosial, keberanian mengambil keputusan, atau kemampuan meninggalkan kebiasaan yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.

Dalam astrologi, keberuntungan tidak selalu berarti mendapatkan rezeki besar secara tiba-tiba.

Peluang positif juga dapat hadir melalui ide baru, pertemuan yang membuka jalan, pekerjaan yang mulai mendapatkan pengakuan, hubungan yang semakin harmonis, maupun keputusan kecil yang memberikan dampak besar.

Dilansir dari Astro Talk, inilah urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Kamis 1 Oktober 2026.

1. Pisces – Oktober Dibuka dengan Ide Besar dan Peluang Perubahan Pisces menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Kamis 1 Oktober 2026. Alasannya cukup kuat karena tema Pisces pada periode ini berkaitan dengan perubahan, kreativitas dan keberanian melihat kemungkinan baru. Ramalan Astro Talk yang tersedia di penghujung September menunjukkan bahwa Pisces sedang berada dalam fase ketika sebuah ide segar di tempat kerja berpotensi mengubah arah karier. Tema tersebut masih relevan dengan momentum awal Oktober karena pekan Astro Talk berlangsung hingga 3 Oktober.

Bagi Pisces yang selama ini memiliki gagasan tetapi belum berani mewujudkannya, awal bulan dapat menjadi waktu yang tepat untuk membuat rencana lebih konkret. Jangan hanya menyimpan ide di kepala. Tuliskan tujuan, langkah yang diperlukan, serta orang-orang yang mungkin dapat membantu.

Dalam asmara, Pisces juga memiliki energi yang menarik. Hubungan dapat memasuki fase berbeda dan memberikan pengalaman emosional yang lebih kuat. Bagi yang sudah memiliki pasangan, perubahan tersebut bisa menjadi kesempatan untuk memperbarui komunikasi. Sementara bagi Pisces yang masih sendiri, keterbukaan terhadap pengalaman baru dapat membawa kejutan menyenangkan.

Keuangan juga berpotensi ikut terdorong apabila ide karier atau bisnis dikembangkan dengan serius. Namun, jangan langsung mengambil risiko besar hanya karena merasa sedang beruntung.

Dengan kombinasi ide baru, peluang karier, asmara dan rencana perjalanan, Pisces memiliki momentum yang cukup kuat untuk membuka Oktober dengan optimisme.

2. Capricorn – Keuangan dan Karier Menjadi Sorotan Capricorn berada di posisi kedua. Zodiak ini memiliki energi yang menarik dalam hal finansial dan profesional, terutama bagi mereka yang sedang mempertimbangkan perubahan karier atau memikirkan sumber pendapatan tambahan.