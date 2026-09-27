Banjir Peluang dan Cuan, 5 Zodiak Ini Diprediksi Beruntung di Penghujung September

Ilustrasi zodiak akan mengalami peningkatan rezeki di akhir september (freepik)

JawaPos.com - Menjelang penghujung September, sebagian orang tentu berharap ada kabar baik yang membawa perubahan dalam kehidupan. Dalam astrologi, pergerakan dan posisi benda langit kerap dijadikan dasar untuk membuat ramalan mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan kondisi finansial.

Ramalan zodiak pun sering menjadi bahan hiburan bagi mereka yang ingin mengetahui gambaran mengenai peluang yang mungkin datang. Untuk akhir September 2025, sejumlah zodiak disebut memiliki prospek positif, terutama dalam hal rezeki dan kesempatan baru.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai kepercayaan atau hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan. Kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor nyata seperti pekerjaan, keputusan keuangan, serta keadaan ekonomi.

Dikutip dari kanal YouTube Titik Senyum, berikut lima zodiak yang diprediksi mengalami peningkatan rezeki menjelang akhir September 2026:

1. Capricorn Capricorn disebut akan memasuki periode yang cukup positif dalam urusan finansial. Berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya diprediksi mulai menunjukkan hasil dan memberikan tambahan kepercayaan diri.

Peluang yang muncul juga bisa datang dari arah yang tidak terduga. Kondisi tersebut dipercaya dapat membantu Capricorn membangun kestabilan sekaligus membuat rencana masa depan dengan lebih mantap.

2. Aquarius Aquarius diprediksi mendapatkan kesempatan menarik dari sesuatu yang sebelumnya dianggap sederhana. Ide, kreativitas, atau pekerjaan yang selama ini dijalankan berpotensi memberikan hasil lebih besar dari perkiraan.

Perubahan suasana ini membuat berbagai urusan terasa lebih mudah. Bagi Aquarius, penghujung September disebut dapat menjadi momentum untuk membuka lembaran baru dan memanfaatkan peluang yang datang.

3. Leo Leo diramalkan berada dalam fase penuh peluang pada akhir bulan. Kabar menggembirakan, tawaran baru, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan disebut bisa hadir dalam periode ini.

Pertemuan dengan orang yang memiliki pengaruh juga diprediksi dapat membuka koneksi baru bagi Leo. Bahkan, persoalan yang sebelumnya menjadi hambatan mungkin justru memberikan pelajaran atau jalan menuju kesempatan berikutnya.

4. Taurus Taurus disebut akan merasakan hasil dari kesabaran dan konsistensi yang selama ini mereka pertahankan. Kondisi finansial diprediksi menjadi lebih stabil, sementara beberapa peluang baru berpotensi memberikan tambahan pemasukan.

Dukungan dari orang-orang terdekat juga disebut dapat membantu Taurus melewati berbagai kebutuhan atau tantangan. Periode ini bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil kerja sekaligus merancang langkah berikutnya.

5. Aries Aries diprediksi mendapatkan momentum positif dalam urusan rezeki. Langkah yang sebelumnya terlihat kecil disebut berpotensi berkembang menjadi peluang yang lebih besar jika dimanfaatkan dengan baik.