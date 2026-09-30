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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis 1 Oktober 2026: Berani Berubah dan Ikuti Arah Baru

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Aquarius besok Kamis 1 Oktober 2026 menunjukkan adanya dorongan untuk lebih fokus pada diri sendiri dan berhenti terlalu memikirkan keinginan orang lain.

Aquarius mungkin menemukan kesempatan baru yang perlahan membawa dirinya lebih dekat dengan sesuatu yang selama ini diinginkan.

Dalam urusan asmara, pertemuan atau percakapan dengan seseorang yang memiliki pola pikir berbeda dapat menghadirkan ketertarikan yang tidak terduga.

Sementara itu, pekerjaan yang terasa monoton bisa membuat Aquarius mulai mempertimbangkan perubahan, termasuk mencari lingkungan kerja atau arah karier yang lebih sesuai.

Dari sisi keuangan, sebuah tawaran yang terlihat menjanjikan tetap perlu diperiksa dengan teliti sebelum mengambil keputusan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Kamis, 1 Oktober 2026.

Asmara Aquarius

Kehidupan asmara Aquarius besok dapat diwarnai oleh pertemuan dengan seseorang yang memiliki pandangan berbeda dari dirinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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