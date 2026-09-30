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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Kamis 1 Oktober 2026: Rawat Diri dan Buka Hati

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Leo besok Kamis 1 Oktober 2026 mengajak untuk lebih memperhatikan kondisi diri dan berhenti terlalu sering meragukan pilihan yang sudah dibuat.

Leo perlu memberikan tubuh waktu untuk beristirahat dengan cukup, memenuhi kebutuhan cairan, serta menjaga pola makan agar energi tetap terjaga sepanjang hari.

Dalam urusan asmara, seseorang yang baru mungkin semakin dekat dan menghadirkan suasana berbeda dalam kehidupan Leo.

Sementara di tempat kerja, keberanian menyampaikan pendapat tetap penting, tetapi perlu diimbangi dengan kesediaan mendengarkan sudut pandang rekan kerja.

Keuangan Leo juga mulai menunjukkan arah yang lebih baik, terutama karena muncul gagasan mengenai sumber pemasukan baru dan kemungkinan pembayaran yang sebelumnya tertunda.

Jika sedang mempersiapkan perjalanan, membuat rencana secara lebih terperinci dapat membantu mengurangi rasa khawatir dan membuat pikiran lebih tenang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Kamis, 1 Oktober 2026.

Asmara Leo

Editor: Novia Tri Astuti
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