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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis 1 Oktober 2026: Tenang Menghadapi Perubahan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn besok Kamis 1 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya tidak terburu-buru dalam merespons perkataan maupun situasi yang muncul sepanjang hari.

Capricorn juga mungkin mulai memikirkan perubahan dalam rutinitas atau gaya hidup, tetapi sebaiknya memastikan terlebih dahulu bahwa perubahan tersebut memang benar-benar dibutuhkan.

Dalam urusan asmara, kedekatan dengan seseorang di lingkungan kerja dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih menarik sehingga batasan pribadi perlu tetap diperhatikan.

Di sisi lain, kemampuan Capricorn dalam menyampaikan pendapat dapat membantu ketika mengikuti rapat, berdiskusi dengan rekan kerja, atau berhadapan dengan klien.

Keuangan juga perlu dikelola secara hati-hati, terutama jika Capricorn sedang mempertimbangkan perubahan karier atau ingin memulai usaha sampingan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Kamis, 1 Oktober 2026.

Asmara Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn besok berpotensi menghadirkan situasi yang menarik melalui lingkungan pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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