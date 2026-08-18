Suka Ketenangan, 6 Hal Ini Disebut Kurang Disukai Orang Introvert

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com -- Menjadi introvert bukan berarti seseorang tidak menyukai orang lain atau enggan bersosialisasi. Introversi lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang memperoleh dan menggunakan energinya dalam berbagai situasi.
Bagi sebagian orang introvert, interaksi sosial yang terlalu intens atau lingkungan yang penuh rangsangan dapat membuat energi mereka lebih cepat terkuras. Sebaliknya, suasana tenang dan kesempatan untuk memiliki waktu sendiri dapat membantu mereka merasa kembali nyaman.
Karena itu, sejumlah situasi yang dianggap biasa oleh sebagian orang mungkin terasa melelahkan bagi individu yang cenderung introvert.
Dilansir dari Geediting, berikut beberapa hal yang sering dikaitkan dengan rasa tidak nyaman pada orang introvert.
Lingkungan yang penuh suara, cahaya, aktivitas, dan orang dalam jumlah besar dapat membuat sebagian introvert merasa kewalahan.
Kondisi tersebut bukan berarti mereka tidak menyukai kehidupan sosial. Mereka mungkin hanya membutuhkan waktu lebih banyak untuk memproses berbagai rangsangan yang datang secara bersamaan.
Setelah berada dalam situasi yang ramai, seorang introvert bisa memilih menjauh sejenak untuk mendapatkan ketenangan. Waktu sendirian dapat membantu mereka mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas.
Bukan berarti introvert tidak suka berbicara. Hanya saja, sebagian dari mereka lebih menikmati pembicaraan yang memiliki isi atau makna.
Obrolan sederhana seperti membahas cuaca, hal-hal sepele, atau percakapan tanpa arah mungkin terasa kurang menarik bagi mereka.
Sebaliknya, diskusi mengenai gagasan, pengalaman, minat, atau persoalan yang lebih mendalam sering kali terasa jauh lebih menyenangkan.
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Jawa Pos
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