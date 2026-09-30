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Rabbany Wanadriani
Rabu, 30 September 2026 | 22.38 WIB

Karier Melaju Pesat, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Dapat Promosi

ilustrasi zodiak yang dapat promosi jabatan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang dapat promosi jabatan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan berbagai sisi kehidupan, termasuk cara seseorang menjalani pekerjaan dan membangun karier. Ada beberapa zodiak yang dipercaya memiliki karakter lebih menonjol dalam hal ambisi dan pencapaian profesional.

Mereka digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, tekun, mampu beradaptasi, hingga memiliki kemampuan memimpin. Sifat-sifat tersebut sering dianggap dapat membantu seseorang memperoleh kepercayaan lebih besar di lingkungan kerja.

Meski promosi jabatan pada kenyataannya dipengaruhi banyak faktor, seperti kinerja, pengalaman, kompetensi, dan keputusan perusahaan, astrologi memiliki pandangan tersendiri mengenai zodiak yang dianggap memiliki karakter pendukung untuk kemajuan karier.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki sejumlah karakter yang membuat mereka terlihat menonjol dalam urusan pekerjaan dan berpeluang mendapatkan kemajuan karier. Berikut daftarnya:

1. Leo

Leo dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat dan cenderung nyaman ketika berada dalam posisi yang membutuhkan kemampuan memimpin. Karisma mereka juga membuat Leo sering dianggap mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya.

Di lingkungan kerja, semangat untuk mencapai hasil terbaik dapat mendorong Leo bekerja lebih keras. Keinginan mendapatkan pengakuan atas usaha yang dilakukan juga membuat mereka berusaha menunjukkan kemampuan secara maksimal.

2. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang konsisten, praktis, dan dapat diandalkan. Ketika sudah memiliki target, mereka cenderung berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan tekun tanpa mudah menyerah.

Sikap yang tenang serta perhatian terhadap detail menjadi karakter lain yang kerap dikaitkan dengan Taurus. Konsistensi tersebut membuat mereka dinilai mampu membangun kepercayaan dalam lingkungan profesional.

3. Gemini

Gemini identik dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan beradaptasi. Mereka senang mempelajari hal baru sehingga relatif mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan di tempat kerja.

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Ditambah kemampuan berpikir cepat, Gemini kerap digambarkan sebagai sosok yang dapat memberikan ide baru sekaligus mengikuti ritme pekerjaan yang dinamis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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