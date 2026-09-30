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Rabu, 30 September 2026 | 23.18 WIB

8 Tanggal Lahir Istimewa Menurut Primbon Jawa, Ada yang Disebut Punya Rezeki Baik

Ilustrasi tanggal lahir istimewa dipercaya membawa keberuntungan (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir istimewa dipercaya membawa keberuntungan (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu rujukan yang masih dikenal hingga kini adalah primbon Jawa.

Bagi sebagian masyarakat, tanggal lahir bukan sekadar penanda hari kelahiran. Angka tersebut dipercaya memiliki makna tertentu yang dapat menggambarkan kecenderungan sifat maupun potensi seseorang dalam menjalani kehidupan.

Meski merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, pembacaan berdasarkan tanggal lahir masih menarik perhatian karena dianggap memberikan gambaran mengenai kepribadian seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat delapan tanggal lahir yang disebut memiliki keistimewaan tersendiri menurut penafsiran primbon Jawa. Berikut gambaran masing-masingnya:

1. Tanggal 1

Orang yang lahir pada tanggal ini digambarkan memiliki kemauan yang kuat serta cenderung mandiri dan percaya diri. Mereka juga dikenal mempunyai prinsip dan pemikiran praktis ketika menghadapi berbagai persoalan.

Sifat idealis membuat mereka senang berdiskusi dan mempertahankan pandangan yang diyakini. Namun, mereka disebut perlu menghindari kebiasaan terlalu lama memikirkan rencana tanpa segera mengambil tindakan.

2. Tanggal 2

Pemilik tanggal lahir ini dipercaya mempunyai karakter sensitif dan mudah terbawa perasaan. Mereka cenderung ramah, mudah membangun pertemanan, serta menyukai perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat.

Di sisi lain, perubahan suasana hati yang cukup cepat disebut perlu dikendalikan agar tidak mengganggu keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tanggal 3

Tanggal lahir ini dikaitkan dengan pribadi yang memiliki energi besar dan daya imajinasi kuat. Mereka disebut mampu menghasilkan ide kreatif serta pandai mengemas sebuah cerita agar menarik untuk didengar.

Kemampuan berpikir kritis juga menjadi salah satu karakter yang melekat. Namun, dalam urusan perasaan, mereka dipercaya cukup mudah mengalami gejolak emosional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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