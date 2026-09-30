3 Zodiak yang Diprediksi Bakal Kaya Raya, Sukses, dan Hidupnya Dipenuhi Kelimpahan Oktober 2026

Ilustrasi, seseorang yang kaya raya, sukses, dan penuh kelimpahan. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Fase Venus dan Merkurius bergerak mundur atau 'retrograde' sepanjang Oktober 2026 akan memberikan banyak peluang yang mengubah kondisi finansial beberapa zodiak.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (30/9), masa-masa ini juga menghadirkan kembali peluang-peluang yang sebelumnya sempat diabaikan.

Kini, peluang-peluang tersebut justru menjadi sumber kekayaan terbesar bagi zodiak-zodiak tersebut.



Berikut ini tiga zodiak yang dimaksud, yang diramalkan bakal kaya raya, sukses, dan hidupnya dipenuhi kelimpahan sepanjang Oktober 2026 besok.



1. Virgo



Mungkin terasa lambat pada awalnya, tapi fase Bulan Baru di Libra pada 20 Oktober 2026 akan menghadirkan perspektif segar mengenai definisi kekayaan dan kelimpahan bagi Virgo.



Bukan sekadar pekerjaan atau finansial saja, tapi juga kualitas hidup yang dijalani.



Jelang akhir bulan, Virgo mulai tertarik untuk menjajaki peluang pendapatan pasif alih-alih pekerjaan konvensional.



Jadi, manfaatkan minggu-minggu di bulan Oktober nanti untuk mengeksplorasi peluang kemitraan baru, terutama saat Venus sedang 'retrogade' memasuki Libra pada 25 Oktober 2026.



Itulah saatnya zodiak ini benar-benar melihat caranya uang bekerja dalam hidup mereka.



Peluang sukses Virgo datang melalui kerja sama yang menguntungkan.



Jadi, pastikan melihat gambaran utuh kondisi keuangan, termasuk pendapatan pasif dan peluang bisnis yang tidak terasa membebani.



Pada akhirnya, hal ini tidak hanya membawa kesuksesan yang lebih besar, namun juga memberikan Virgo kesempatan luas untuk menjalani kehidupan yang benar-benar diinginkannya.



2. Libra



Fase 'Venus retrograde' di Scorpio mulai 3 - 25 Oktober 2026 akan mengangkat isu seputar keuangan serta keyakinan Libra tentang kekayaan ke permukaan.



Tidak hanya tentang kembalinya hasil investasi keuangan masa lalu, tapi juga membantu Libra memahami apa yang sebenarnya layak untuk mereka dapatkan.



Oktober 2026 bukanlah waktu yang tepat mencoba investasi baru atau berisiko.

Jadi, tinjau kembali anggaran dan yakinkan diri kalau keuntungan akan datang menghampiri.

Ini menjadi kunci untuk menarik kekayaan dan kesuksesan. Tidak hanya di bulan Oktober saja, tapi juga di masa depan.

Kabar baiknya, upaya yang dilakukan Libra bulan Oktober ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun.



Jadi, cobalah untuk bersabar menanti hasilnya, karena ini saatnya untuk benar-benar berorientasi pada jangka panjang.



Ingat, keuntungan finansial tidak bisa dipaksakan!.



3. Capricorn



Jelang akhir Oktober 2026, Capricorn akan benar-benar memahami bahwa mitra yang tepat akan membawa perbedaan besar dalam hal kekayaan.



Juno yang memasuki Aquarius pada 23 Oktober akan mengarahkan fokus Capricorn pada manfaat kemitraan dalam kehidupan finansial mereka.



Jadi, bersiaplah bekerja sama dengan orang lain demi meraih kesuksesan yang lebih besar.



Venus yang sedang 'retrograde' di Scorpio akan memberi keuntungan finansial dari kemitraan pribadi atau romantis.



Lebih dari itu, posisi Juno di Aquarius juga mendorong zodiak ini untuk memilih kemitraan bisnis yang menguntungkan atau menjalin hubungan dengan perencana keuangan yang sukses.



Apa pun pilihannya, menentukan mitra yang tepat menjadi hal penting untuk beberapa minggu ke depan.



Kabar baiknya, Juno berada di Aquarius hingga Januari 2027. Jadi, Capricorn memiliki banyak waktu untuk memproses dan menjalani energi ini.



Kemudian, Pluto yang mulai bergerak maju di Aquarius pada 15 Oktober 2026, segala refleksi batin mengenai apa yang dibutuhkan sudah tuntas sebelum akhir bulan.



Perlu diingat, kesuksesan akan datang begitu Capricorn mengubah caranya menyikapi urusan keuangan di bulan Oktober 2026.