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Endah Primasari Utami
Rabu, 30 September 2026 | 21.48 WIB

3 Bulan Kelahiran yang Mampu Menyerap Energi Negatif Orang Lain, Carilah Mereka Dikala Stres Melanda

Ilustrasi, seseorang yang mampu menyerap energi negatif orang lain. Magnific/ magnific. - Image

Ilustrasi, seseorang yang mampu menyerap energi negatif orang lain. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Di dunia ini memang ada orang-orang yang terlahir seolah untuk menjaga segala sesuatunya teratur, meredam ketegangan sebelum memuncak, meredam kekacauan sebelum meluap, atau memikul tanggung jawab yang tidak disadari orang lain.

Mereka-lah yang otomatis turun tangan, karena tidak tega melihat orang-orang yang disayanginya kewalahan dan terpuruk.

Mereka menjaga keutuhan orang-orang di sekitarnya, namun diam-diam memikul beban berat sendirian.

Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Rabu (30/9), mereka yang mampu menyerap energi negatif orang lain cenderung lahir di tiga bulan berikut.

1. Juli

Orang-orang yang lahir bulan Juli mampu memasuki sebuah ruangan dan merasakan apa yang dibutuhkan orang lain, bahkan sebelum mengatakannya.

Mereka sosok yang tahu siapa yang sedang terluka, siapa yang merasa kewalahan, dan siapa yang berpura-pura baik-baik saja.

Empati mereka begitu mendalam sehingga orang-orang di luar sana datang mencari penghiburan tanpa pernah bertanya 'apakah masih punya energi untuk diberikan?'.

Mereka memikul berbagai kenangan, suasana hati, dan sisa-sisa emosi seolah itu adalah bagian dari tugas utama mereka.

Kebanyakan orang tidak menyadari betapa besarnya peran naluri, bukan sekadar energi dalam cara mereka mewarat dan mengurus orang lain.

Mereka tetap menunjukkan kelembutan, bahkan di saat tenaga mereka sudah terkuras habis.

Mereka memperbaiki hal-hal yang kerusakannya luput dari perhatian orang lain.

Meski mereka bangga akan ketangguhan emosional mereka, mereka juga Lelah karena menjadi satu-satunya orang yang memahami betapa besar pengorbanan yang harus mereka tanggung karenanya.

2. September

Mereka adalah sosok penyeimbang yang tenang.

Sosok yang mampu mengubah kekacauan menjadi keteraturan, ketakutan menjadi rencana, dan krisis menjadi langkah-langkah yang dapat ditangani.

Mereka tidak bersikap dramatis, mereka hanya melihat masalah yang ada, bersiap turun tangan, dan menyelesaikannya.

Editor: Hanny Suwindari
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