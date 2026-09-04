4 Bulan Kelahiran Diprediksi Masuk Siklus Penarik Kekayaan yang Langka, Rezeki Bisa Makin Terbuka

Ilustrasi quote pendek yang berarti kekayaan yang termanifestasi dalam jumlah uang melimpah akan menghampiri Anda../(Collective World)
JawaPos.com — Memasuki September 2026, empat kelompok yang lahir pada bulan tertentu disebut berpotensi memasuki fase baru dalam urusan finansial.
Bukan sekadar datangnya uang secara tiba-tiba, periode ini dalam astrologi lebih dikaitkan dengan kemampuan mengenali peluang, mengubah kerja keras menjadi hasil yang lebih nyata, serta membangun kondisi keuangan yang lebih stabil.
Dilansir dari Collective World, Jumat (4/9/2026), periode tersebut ditandai hubungan yang dinilai mendukung antara Jupiter dan Saturnus.
Dalam astrologi, Jupiter dikaitkan dengan ekspansi dan peluang, sedangkan Saturnus berhubungan dengan struktur, kedisiplinan, serta kemampuan membuat sesuatu bertahan dalam jangka panjang.
Jupiter juga tengah bergerak melalui Leo untuk pertama kalinya dalam sekitar 12 tahun, sehingga periode ini membawa tema keberanian untuk mengakui kemampuan, meningkatkan standar hidup, dan membuka ruang bagi kemungkinan yang lebih besar.
Empat bulan kelahiran yang disebut berpotensi memasuki siklus finansial penarik kekayaan yang langka tersebut adalah:
1. Januari
Bagi mereka yang lahir pada Januari, fase finansial baru disebut berkaitan dengan hasil dari sesuatu yang telah dibangun dalam waktu lama.
Peluang dapat muncul melalui promosi, pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi, negosiasi yang berhasil, keputusan jangka panjang yang menguntungkan, atau pengalaman yang akhirnya dapat dikonversi menjadi penghasilan lebih besar.
Collective World menggambarkan fase ini sebagai pergeseran dari terus mengantisipasi keadaan terburuk menuju kemampuan merencanakan masa depan dengan fondasi yang lebih kuat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi