4 Bulan Kelahiran Diprediksi Masuk Siklus Penarik Kekayaan yang Langka, Rezeki Bisa Makin Terbuka

JawaPos.com — Memasuki September 2026, empat kelompok yang lahir pada bulan tertentu disebut berpotensi memasuki fase baru dalam urusan finansial.

Bukan sekadar datangnya uang secara tiba-tiba, periode ini dalam astrologi lebih dikaitkan dengan kemampuan mengenali peluang, mengubah kerja keras menjadi hasil yang lebih nyata, serta membangun kondisi keuangan yang lebih stabil.

Dilansir dari Collective World, Jumat (4/9/2026), periode tersebut ditandai hubungan yang dinilai mendukung antara Jupiter dan Saturnus.

Dalam astrologi, Jupiter dikaitkan dengan ekspansi dan peluang, sedangkan Saturnus berhubungan dengan struktur, kedisiplinan, serta kemampuan membuat sesuatu bertahan dalam jangka panjang.

Jupiter juga tengah bergerak melalui Leo untuk pertama kalinya dalam sekitar 12 tahun, sehingga periode ini membawa tema keberanian untuk mengakui kemampuan, meningkatkan standar hidup, dan membuka ruang bagi kemungkinan yang lebih besar.

Empat bulan kelahiran yang disebut berpotensi memasuki siklus finansial penarik kekayaan yang langka tersebut adalah:

1. Januari

Bagi mereka yang lahir pada Januari, fase finansial baru disebut berkaitan dengan hasil dari sesuatu yang telah dibangun dalam waktu lama.

Peluang dapat muncul melalui promosi, pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi, negosiasi yang berhasil, keputusan jangka panjang yang menguntungkan, atau pengalaman yang akhirnya dapat dikonversi menjadi penghasilan lebih besar.