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Rabu, 30 September 2026 | 21.44 WIB

3 Weton yang Rezekinya Diperlancar di Akhir Tahun 2026, Pemasukan Deras Bikin Dompet Menebal

Weton yang diramalkan rezekinya diperlancar di akhir tahun 2026 saat pemasukan deras bikin dompet menebal. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan rezekinya diperlancar di akhir tahun 2026 saat pemasukan deras bikin dompet menebal. (dok: magnific)

JawaPos.com - Perjalanan hidup seseorang memiliki halangan atau hambatannya masing-masing.

Kesuksesan dan kelancaran hidup yang dijalani antara satu dan lainnya tidak pernah sama sehingga keberhasilan dan kesuksesan yang diraih pun datang di waktu yang berbeda.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi ada segelintir orang yang tengah diberikan keberuntungan sehingga bisa menjalani masa-masa kejayaan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya diperlancar di akhir tahun 2026 saat pemasukan deras bikin dompet menebal. 

1. Weton Minggu Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pon dipercaya memiliki karakter yang ceria. 

Keterbukaan mereka dikatakan juga membuat hal-hal baik mudah datang menghampiri, tak terkecuali rezeki materi.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka dimungkinkan akan mendapatkan limpahan rezeki.

Dari orang-orang terdekat, berbagai macam rezeki akan datang yang bila dimanfaatkan dengan baik bisa mengundang lebih banyak rezeki di waktu yang akan datang.

2. Weton Kamis Wage 

Editor: Hanny Suwindari
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