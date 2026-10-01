3 Zodiak yang Bakal Punya Nasib Baik di Oktober 2026, Karier Lancar Rezeki Mengalir Deras

JawaPos.com - Mempunyai nasib baik tentu jadi harapan dan keinginan dari hampir setiap orang.

Sebab, memang saat hal-hal berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau kebaikan menghampiri segala sesuatunya terasa jadi jauh lebih menyenangkan.

Adapun periode semacam itu diprediksi akan datang menghampiri segelintir orang yang beruntung ketika banyak hal dalam hidupnya seketika mengalami perubahan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut tiga zodiak yang diramalkan bakal punya nasib baik di Oktober 2026 saat karier lancar dan rezeki mengalir deras.

1. Aquarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak Aquarius dikatakan akan menjalani nasib baik dalam waktu dekat ini.

Di bulan Oktober 2026, mereka dimungkinkan akan merasakan nikmatnya rezeki yang datang dengan begitu lancar.

Kerja keras yang selama ini dilakukan dimungkinkan akan memberikan banyak pundi-pundi rupiah yang bisa menebalkan dompet.