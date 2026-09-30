Tidak Ada Istilah Kantong Kering bagi 6 Zodiak Ini, Mereka Malah Panen Cuan di Akhir Bulan!

JawaPos.com - Akhir bulan sering identik dengan kondisi keuangan yang mulai menipis. Berbagai kebutuhan tetap berjalan, sementara pemasukan berikutnya masih harus ditunggu.

Namun, dalam ramalan zodiak, ada sejumlah karakter yang justru disebut berpotensi merasakan perubahan finansial ketika memasuki penghujung bulan.

Alih-alih menghadapi kantong kering, mereka digambarkan memperoleh pemasukan atau peluang finansial yang datang dari arah tidak terduga.

Istilah panen cuan dalam artikel ini digunakan sebagai gambaran populer untuk menyebut datangnya peluang atau pemasukan tambahan.

Bentuknya dapat berupa bonus, pembayaran yang tertunda, keuntungan usaha, pemberian dari pasangan, maupun kesempatan lain yang memberikan tambahan terhadap kondisi keuangan.

Ramalan tersebut bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Menariknya, karakter keenam zodiak yang masuk dalam ramalan ini memiliki beberapa kesamaan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras, pantang menyerah, berani mencoba sesuatu yang baru, serta mampu membangun hubungan baik dengan orang lain.

Karakter tersebut secara simbolis dianggap dapat membuka jalan menuju kesempatan baru.

Lantas, siapa saja enam zodiak yang disebut tidak mudah mengalami kantong kering dan justru berpotensi panen cuan di akhir bulan?

Berikut daftarnya berdasarkan gambaran ramalan yang menjadi acuan artikel ini dirangkum dari kanl YouTube Marcel Wen pada Rabu (30/09).

1. Taurus

Taurus menjadi salah satu zodiak yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki tambahan pada akhir bulan.

Dalam gambaran karakternya, Taurus dikenal sebagai pribadi yang keras kepala dan memiliki pendirian kuat.