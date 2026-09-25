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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 21.59 WIB

Rezeki Berpotensi Mengalir Deras, 3 Zodiak Ini Diramal Ketiban Cuan

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang kerap menarik perhatian dalam ramalan astrologi. Menurut astrologi, pergerakan dan posisi planet dipercaya dapat menggambarkan adanya peluang tertentu bagi masing-masing zodiak.

Pada pekan mendatang, sejumlah zodiak disebut memiliki peluang lebih besar dalam urusan keuangan. Kesempatan memperoleh pemasukan tambahan, mendapatkan apresiasi atas pekerjaan, atau menemukan tawaran menarik menjadi beberapa hal yang disebut dalam ramalan tersebut.

Dilansir dari AstroTalk, berikut tiga zodiak yang diramalkan memiliki peluang finansial menjanjikan pada minggu depan. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Taurus

Taurus disebut akan memasuki periode yang cukup menarik dalam urusan finansial. Kesabaran dan konsistensi yang selama ini mereka tunjukkan diyakini mulai memberikan hasil.

Ada kemungkinan muncul pemasukan tambahan atau bentuk penghargaan finansial atas usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam ramalan tersebut, peluang investasi juga disebut dapat memberikan hasil yang menguntungkan.

Taurus disarankan tetap cermat ketika melihat kesempatan baru dan tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tergiur keuntungan.

2. Leo

Leo diprediksi mendapatkan dorongan positif dalam aspek keuangan. Keberanian mengambil keputusan dan keyakinan terhadap kemampuan diri disebut dapat membuka peluang baru.

Hasil kerja keras yang dilakukan sebelumnya juga diramalkan berpotensi mendapatkan apresiasi, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan maupun kesempatan yang lebih menguntungkan.

Bagi Leo, periode ini disebut menjadi momentum untuk tetap aktif mengejar peluang. Namun, setiap keputusan finansial tetap perlu dipertimbangkan dengan matang.

3. Scorpio

Scorpio juga masuk dalam daftar zodiak yang diramalkan memiliki peluang finansial menarik pada minggu depan. Kejelian dalam membaca situasi disebut dapat membantu mereka menemukan kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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