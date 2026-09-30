6 Shio Bernasib Baik di Penghujung September 2026: Usaha Keras, Uang Makin Deras!

JawaPos.com - Penghujung September 2026 menjadi fase yang menarik bagi mereka yang gemar mengikuti ramalan shio.

Setelah melewati berbagai dinamika sepanjang bulan, sejumlah shio disebut memiliki gambaran keberuntungan yang lebih cerah.

Kerja keras yang selama ini dilakukan bahkan dipercaya mulai memperlihatkan hasil, terutama melalui pekerjaan, usaha, relasi, dan kondisi keuangan.

Menariknya, keberuntungan dalam ramalan kali ini tidak hanya digambarkan sebagai datangnya uang secara tiba-tiba.

Ada shio yang disebut memperoleh peluang dari pekerjaan, mendapatkan proyek baru, menemukan celah bisnis, atau bertemu dengan orang yang membuka jalan menuju kesempatan berikutnya.

Artinya, usaha dan karakter pribadi tetap menjadi bagian penting dalam gambaran keberuntungan tersebut.

6 shio yang masuk dalam ramalan ini juga mempunyai karakter yang beragam dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (30/09).

Sebagian dikenal gigih dan tidak mudah menyerah, sementara yang lain memiliki kemampuan komunikasi, jaringan pertemanan, kecerdasan, atau keberanian mengambil keputusan.

Perbedaan karakter tersebut membuat jalur keberuntungan yang digambarkan untuk masing-masing shio tidak selalu sama.

Lantas, siapa saja yang disebut bernasib baik di penghujung September 2026?

Berikut 6 shio yang dalam materi ramalan dikaitkan dengan peluang lebih besar, urusan yang lebih lancar, serta kondisi keuangan yang berpotensi menjadi lebih baik.

1. Shio Ular, Kerja Keras Mulai Menemukan Hasil

Shio Ular digambarkan sebagai pribadi yang pekerja keras dan memiliki semangat tinggi ketika sudah mengerjakan sesuatu.

Ia tidak menyukai pekerjaan yang bertele-tele dan cenderung berusaha menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.