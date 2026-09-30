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Aulia Rahmi
Rabu, 30 September 2026 | 21.14 WIB

6 Zodiak Diprediksi Hoki Besar di Akhir September 2026, Keberuntungan Baru Mulai Berdatangan!

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Akhir September 2026 menjadi momen yang menarik bagi sebagian orang yang gemar mengikuti ramalan zodiak.

Dalam pembacaan kartu yang menjadi dasar artikel ini, terdapat sejumlah zodiak yang digambarkan memiliki energi positif menjelang pergantian bulan.

Keberuntungan tersebut disebut dapat hadir melalui pekerjaan, keuangan, hubungan sosial, maupun peluang yang sebelumnya tidak disangka.

Menariknya, gambaran keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial.

Setiap zodiak memiliki karakter berbeda yang dianggap berkaitan dengan cara mereka menghadapi peluang.

Ada yang dikenal teliti dan pekerja keras, ada pula yang berani mengambil risiko, mudah bergaul, atau memiliki kemampuan komunikasi yang kuat.

Dalam pembacaan tersebut, 6 zodiak disebut memiliki potensi memperoleh hoki besar pada akhir September 2026 dirangkum dari YouTube Marcel Wen.

Virgo, Scorpio, Libra, Aries, Capricorn, dan Sagitarius menjadi nama yang muncul dalam rangkaian pembacaan kartu tersebut.

Masing-masing memiliki gambaran karakter dan bentuk keberuntungan yang berbeda.

Lantas, apa saja enam zodiak yang disebut memiliki hoki besar di akhir September 2026?

1. Virgo

Virgo menjadi zodiak pertama yang disebut dalam pembacaan kartu dengan prediksi keberuntungan besar pada akhir September 2026.

Dalam gambaran tersebut, Virgo dikenal sebagai pribadi yang sangat memperhatikan kebersihan, kerapian, dan penampilan.

Mereka cenderung tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang kusut, lecek, berantakan, atau tidak tertata dengan baik.

Karakter tersebut membuat Virgo sering berusaha memastikan segala sesuatu berada dalam kondisi yang menurut mereka ideal.

Editor: Hanny Suwindari
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