6 Shio Ini Disebut Dihampiri Keajaiban Tak Terduga Akhir September 2026, Cita-Cita Segera Terwujud!

JawaPos.com - Akhir September 2026 dapat menjadi momen yang menarik bagi sejumlah shio dalam ramalan Tionghoa.

Setelah melewati berbagai persoalan, penantian, dan situasi yang belum menemukan titik terang, enam shio disebut berpotensi mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka.

Kejutan tersebut bahkan dikaitkan dengan cita-cita yang selama ini masih tertunda.

Dalam ramalan kartu yang menjadi sumber pembahasan, keajaiban tidak selalu digambarkan sebagai peristiwa luar biasa.

Keajaiban dapat hadir dalam bentuk yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti datangnya pertolongan, terbukanya peluang pekerjaan, membaiknya kondisi keuangan, munculnya kesempatan baru, atau kabar yang sudah lama dinantikan.

Menariknya, keenam shio tersebut memiliki karakter yang berbeda dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (30/09).

Ada yang dikenal pemberani dan memiliki jiwa petualang, ada yang pekerja keras serta kreatif, sementara lainnya cenderung perasa dan banyak memikirkan berbagai hal.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan perjalanan mereka menuju perubahan pada penghujung September.

Lantas, shio apa saja yang disebut akan dihampiri keajaiban tak terduga pada akhir September 2026?

1. Shio Kuda

Shio Kuda menjadi salah satu yang disebut berpotensi merasakan keajaiban pada akhir September 2026.

Dalam gambaran ramalan, sosok Shio Kuda dikenal memiliki jiwa petualang, tegas, berani, dan cenderung berbicara apa adanya.

Ia tidak terlalu suka berputar-putar ketika menyampaikan pendapat dan lebih senang mengutarakan sesuatu secara langsung.

Karakter lainnya adalah ramah, mudah beradaptasi, dan cukup royal kepada orang di sekitarnya.