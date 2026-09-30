Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Rabu, 30 September 2026: Kembali Menata Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Rabu, 30 September 2026 mengingatkan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar tubuh secara konsisten.
Tidur yang cukup, makanan bergizi, dan asupan cairan perlu tetap diperhatikan meskipun kondisi tubuh sedang terasa baik.
Jika beberapa hari terakhir Pisces terbiasa tidur terlalu malam, cobalah mengatur kembali waktu istirahat secara bertahap.
Kebiasaan kurang tidur dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan tenaga dan membuat konsentrasi menurun ketika menjalani berbagai aktivitas.
Pola makan juga jangan sampai terabaikan hanya karena kesibukan membuat Pisces ingin memilih makanan yang paling praktis.
Usahakan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi melalui makanan yang beragam dan seimbang.
Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap terasa nyaman sepanjang hari.
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Jawa Pos
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