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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 30 September 2026 | 18.41 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 30 September 2026: Perbaiki Rutinitas Secara Bertahap

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 30 September 2026 dapat menjadi perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur.

Jika terdapat rutinitas yang selama ini dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan tubuh, Capricorn dapat mulai melakukan penyesuaian secara perlahan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 30 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tidak perlu mengubah seluruh pola hidup secara bersamaan karena perubahan yang terlalu besar justru dapat membuat Capricorn kesulitan mempertahankan kebiasaan baru.

Mulailah dari langkah sederhana, seperti mengatur waktu tidur, menjaga jadwal makan, atau memberikan lebih banyak kesempatan bagi tubuh untuk bergerak.

Jika pekerjaan mengharuskan Capricorn duduk dalam waktu lama, luangkan beberapa saat untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Gerakan sederhana tersebut dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman setelah menjalani aktivitas yang padat.

Perhatikan pula tanda-tanda ketika tubuh mulai kehilangan energi.

Editor: Novia Tri Astuti
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