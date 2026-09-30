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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 30 September 2026 | 18.40 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Rabu, 30 September 2026: Bangun Komunikasi yang Lebih Baik

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Rabu, 30 September 2026 dapat berkembang melalui kemampuan berkomunikasi dan keberanian menyampaikan gagasan di lingkungan profesional.

Situasi seperti rapat atau diskusi penting dapat menjadi kesempatan bagi Capricorn untuk menunjukkan pemikiran yang sudah dipersiapkan dengan matang.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Rabu, 30 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika memiliki ide yang relevan dengan pekerjaan, jangan terlalu menahan diri untuk mengungkapkannya kepada rekan kerja maupun atasan.

Kemampuan menjelaskan sesuatu secara runtut dapat membantu orang lain memahami alasan dan sudut pandang yang ingin disampaikan Capricorn.

Meski demikian, komunikasi profesional tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara.

Berikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menyampaikan pemikiran mereka sehingga diskusi dapat menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan bersama.

Jika menerima kritik, Capricorn sebaiknya tidak langsung menganggap masukan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kemampuan pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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