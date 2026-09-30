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Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.22 WIB

3 Zodiak yang Punya Nasib Baik di Bulan Oktober 2026, Karier Cemerlang Menanti di Depan

Zodiak yang diramalkan akan punya nasib baik di bulan Oktober 2026 saat karier cemerlang menanti di depan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan akan punya nasib baik di bulan Oktober 2026 saat karier cemerlang menanti di depan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir tahun 2026 diprediksi akan jadi periode yang penuh dengan serangkaian kejutan.

Hal-hal baik juga sangat mungkin datang sekaligus menjadikan periode ini sebagai titik balik hidup.

Apa yang akan dijalani ke depannya bukan tidak mungkin akan berjalan lebih indah melalui keberuntungan yang datang menghampiri.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan punya nasib baik di bulan Oktober 2026 saat karier cemerlang menanti di depan.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, nasib baik dikatakan akan datang menghampiri mereka yang berzodiak taurus.

Mulai bulan Oktober 2026 ini, serangkaian keberuntungan dimungkinkan akan datang memberikan banyak hal positif.

Salah satu yang mungkin akan mengalami perubahan yakni terkait karier mereka di tempat kerja.

Jabatan yang lebih tinggi sangat mungkin diperoleh yang mana melalui posisi tersebut hidup mereka pun perlahan makin membaik.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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